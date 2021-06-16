В Смольном опровергли информацию об отставке вице-губернатора Эргашева

В Смольном опровергли информацию об отставке вице-губернатора Эргашева
Между тем вслед за столицей в городе на Неве ужесточили ограничения по COVID-19. Фото: общество-хирургов.рф

В интернете появилась информация о том, что вице-губернатор города по вопросам здравоохранения Олег Эргашев ушел в отпуск на месяц, из которого «может не вернуться». Он якобы уже провел свое последнее совещание.

В аппарате вице-губернатора Эргашева эту информацию опровергли, как и заявление о его его отставке, сообщает Смольный.

Между тем вслед за столицей в городе на Неве ужесточили ограничения по COVID-19. Жителей и гостей просят вакцинироваться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19. Больница № 2 в Северной столице начнет принимать пациентов с коронавирусом. Коечная мощность клиники — 1205 коек. Это один из крупнейших стационаров города и всего Северо-Запада. Больница с 22 июня переводится на обслуживание больных коронавирусом.

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