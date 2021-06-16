Одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19

Больница с 22 июня переводится на обслуживание больных коронавирусом, сообщает «Фонтанка». Комитет по здравоохранению Петербурга отметил, что точную информацию дадут после официального распоряжения.

Также принимать ковид-положительных пациентов готовится Мариинская больница. 800 коек перепрофилировал Госпиталь для ветеранов войн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщикам из Финляндии рекомендуют узнать о побочных эффектах перед прививкой в России. Рекомендации есть на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии. В первую очередь, финнам напоминают, что российская вакцина не одобрена в Финляндии, сообщает РБК.