Одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19

Одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19
Комитет по здравоохранению Петербурга отметил, что точную информацию дадут после официального распоряжения. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Больница № 2 в Северной столице начнет принимать пациентов с коронавирусом. Коечная мощность клиники — 1205 коек. Это один из крупнейших стационаров города и всего Северо-Запада.

Больница с 22 июня переводится на обслуживание больных коронавирусом, сообщает «Фонтанка». Комитет по здравоохранению Петербурга отметил, что точную информацию дадут после официального распоряжения.

Также принимать ковид-положительных пациентов готовится Мариинская больница. 800 коек перепрофилировал Госпиталь для ветеранов войн.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщикам из Финляндии рекомендуют узнать о побочных эффектах перед прививкой в России. Рекомендации есть на сайте ассоциации болельщиков сборной Финляндии. В первую очередь, финнам напоминают, что российская вакцина не одобрена в Финляндии, сообщает РБК.

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