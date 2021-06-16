Финские болельщики столкнулись с проблемами при въезде в Россию на Евро

У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза. Фото: Pixabay

У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза. Фото: Pixabay

При проезде на автобусе через границу России болельщики из Финляндии испытали некоторые проблемы.

Об этом сообщает Ilta-Sanoamt. Двух финнов не пустили в России, потому что у них не было проездных документов. У одного не было паспорта болельщика, а у другого была не та виза. Тестирование на COVID-19 проводил всего один работник погранслужбы России.

Сегодня в 16:00 сборная России по футболу сразиться с командой Финляндии на Евро-2020.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч Чемпионата Европы по футболу между Финляндией и Россией ограничит движение машин в Северной столице. Так в течение всего дня на Крестовский остров будет открыт въезд только тем авто, которые имеют специальные пропуска. Также на день организуют левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова. Будет организовано одностороннее движение на Приморском проспекте.