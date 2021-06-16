В среду в Петербурге ограничат движение из-за игры между сборными России и Финляндии

В среду в Петербурге ограничат движение из-за игры между сборными России и Финляндии
Так в течение всего дня на Крестовский остров будет открыт въезд только тем авто, которые имеют специальные пропуска. Фото: Baltphoto

Матч Чемпионата Европы по футболу между Финляндией и Россией ограничит движение машин в Северной столице.

Соревнование состоится сегодня в четыре часа дня, сообщает Смольный. Так в течение всего дня на Крестовский остров будет открыт въезд только тем авто, которые имеют специальные пропуска.

Также на день организуют левый поворот с Тучкова моста на набережную Макарова. А с утра до 12 часов ночи будет организовано одностороннее движение на Приморском проспекте в направлении от Яхтенной улицы к улице Савушкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области начался ремонт Гостилицкого шоссе. Планируется заменить 14 километров полотна на участке от КАДа до деревни Гостилицы на дороге Петергоф — Кейкино. В ходе ремонтных работ укрепят обочины и поставят новые автобусные остановки.

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