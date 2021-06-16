Солнце, холод, ветер: что устроит петербуржцам гребень антициклона 16 июня

Солнце, холод, ветер: что устроит петербуржцам гребень антициклона 16 июня
В солнечную погоду будет дуть ветер в Петербурге. Фото: pixabay.com
В среду, 16 июня в Северной столице опять будет немного проладнее и без дождей . Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что условия погоды в Северной столице сейчас определяются гребнем антициклона, который настоящий момент идет с юго-запада. «Труд» антициклона устраивает в Петербурге особенную погоду. Прохладную, но иногда с теплым греющим солнцем.

Так, в городе будет переменная облачность. Кроме того, в Петербурге не будет дождей, при этом станет попрохладнее.

Градусники горожан покажут +20…+22°, а в Ленинградской области же +18…+23°. Ветер будет дуть западный, порывами 4-9 м/с.

Также атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

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