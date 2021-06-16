В среду утром Петербург стоит в 4-балльных пробках

В среду утром Петербург стоит в 4-балльных пробках
В Петербурге четырехбалльные пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

Жители Петербурга проводят утро вторника в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 15 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. Такая ситуация продолжится, как минимум, до 14:00. А затем, возможно спадет.

Красным отмечены участки на проспекте Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на Кантемировской улице, на Кушелевской дороге, на проспекте Маршала Блюхера, на проспекте Непокоренных, на Большой Бушкарской улице, на Большом проспекте П.С., на Песочной набережной, на Приморском проспекте, на улице Савушкина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается солнце, холод и ветер, такая погода будет в результате гребня антициклона 16 июня.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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