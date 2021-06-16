В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты назовут дату выборов

В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты назовут дату выборов
Мариинский дворец. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В среду, 16 июня, в Петербурге проходит очередное заседание Законодательного Собрания. Ожидается, что сегодня депутаты проголосуют за проект постановления о выборах.

В среду представители политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, выскажутся о направлениях социально-экономического развития Петербурга. Кроме того, ожидается, что депутаты рассмотрят проект постановления о назначении выборов депутатов ЗакСа. Парламентарии определят дату. Пока выборы предлагают назначить на 19 сентября этого года. Центризбиркому также предстоит принять решение о продолжительности голосования.

«Считаю целесообразным установить трехдневный срок для волеизъявления граждан. Это будет гарантией того, что каждый петербуржец сможет своевременно воспользоваться своим активным избирательным правом», — высказывался ранее председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Парламентарии также рассмотрят изменения в законы, касающиеся работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, методологии расчета прожиточного минимума, мировых судей, транспортного обслуживания водным транспортом и другого.

Кроме того, в первом чтении в ЗакС 16 июня могут обсудить два законопроекта, автором которых стал губернатор Александр Беглов. Речь в них идет об исполнении городского бюджета за прошлый год, а также об исполнении бюджета территориального фонда ОМС.

Вероятно, депутаты также могут проголосовать за продление срока проведения ярмарок, проведение экологического обследования в Ольгино и по другим законопроектам.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что депутаты хотят изменить границы Петербурга.

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