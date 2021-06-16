Пожилая петербурженка перевела на «безопасный счет» 2 млн 340 тыс. рублей

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

О банковских мошенниках не устают напоминать в полиции, СМИ, городских инстанциях, однако они по-прежнему ежедневно находят новых жертв. Фото: pixabay.com

В Петербурге во Фрунзенском районе города было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 июня в 17:00 в правоохранительные органы обратилась с заявлением 71-летняя женщина. Она проживает по улице Будапештская.

Пенсионерка рассказала полиции, что днем 4 июня ей на мобильный телефон позвонил неизвестный с нескольких номеров телефонов. Он представился сотрудником «Сбербанка». Злоумышленник сообщил женщине, что с ее счет в данный момент хотят украсть деньги, поэтому необходимо перевести денежные средства на безопасные счета.

Очевидно, безопасный счет — это счет мошенника. Именно туда-то и перевела пенсионерка 2 340 000 рублей.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у доцента «Университета гражданской авиации» мошенники украли более миллиона рублей.