В Калининском районе мужчина упал с 8-го этажа

В Калининском районе Петербурга обнаружили мужчину, упавшего с 8 этажа.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Северной столицы поступило сообщение от женщины 1979 года рождения, которая сообщила о том ,что по адресу ул. Софьи Ковалевской, 9 корп. 3 на козырьке парадной лежит мужчина, капает кровь.

При выезде на место происшествия установили, что на козырьке находиться неустановленный мужчина, предположительно на вид 70 лет. Одет в синие джинсы, серую куртку, серые ботинки. Предположительно упал с балкона 8-ого этажа.

Данные мужчины и обстоятельства устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое мужчин избили подростка в Московском районе Северной столицы накануне. Это произошло в 5-м Предпортовом проезде, когда подросток и его друзья гуляли. Так мужчинам не понравилась его серёжка в ухе они крикнули им что-то вслед, а потом догнали их и решили избить.