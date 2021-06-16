Петербургский адвокат лишился внедорожника за 4 миллиона

Петербургский адвокат лишился внедорожника за 4 миллиона
Петербургский адвокат лишился иномарки. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Петербурга у адвоката украли иномарку стоимостью более 4 млн рублей.

Во вторник, 15 июня, в отдел полиции обратился мужчина, работающий адвокатом. Он рассказал, что в период с 13 по 15 июня от дома по Южной дороге неизвестный похитил его автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью 4,2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, иномарка не оборудована системами слежения, видеонаблюдение на прилегающей территории также отсутствует. Полицейские установили, что около двух часов ночи 14 июня внедорожник проезжал по трассе «Петербург — Псков» рядом с поселком Беково.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка начали розыск злоумышленника и автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти дачник угнал иномарку соседа, решив его проучить. Горе-угонщик сам явился в полицию. Его отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

новости СПб полиция угон


 

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