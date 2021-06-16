Инкубационный период коронавируса сократился

Инкубационный период COVID-19 сократился. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, что коронавирусная инфекция является новой болезнью с «новыми сценариями».

Проценко рассказал на YouTube-канале «Анонимы», что инкубационный период коронавируса сократился с более чем недели до четырех-пяти дней, а клиническая картина сильно не поменялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19. Комитет по здравоохранению Петербурга отметил, что точную информацию дадут после официального распоряжения.