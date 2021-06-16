Инкубационный период коронавируса сократился

Инкубационный период коронавируса сократился
Клиническая картина сильно не поменялась. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Инкубационный период COVID-19 сократился. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, что коронавирусная инфекция является новой болезнью с «новыми сценариями».

Проценко рассказал на YouTube-канале «Анонимы», что инкубационный период коронавируса сократился с более чем недели до четырех-пяти дней, а клиническая картина сильно не поменялась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одна из крупнейших больниц Петербурга начнет принимать пациентов с COVID-19. Комитет по здравоохранению Петербурга отметил, что точную информацию дадут после официального распоряжения.

денис проценко инкубационный период коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Квартира в Янино-1, коммуналки на Смольном и Большой Зеленина, комната в ...
Эксперт: саммит в Женеве покажет, что США и РФ смогут жить при напряженных ...
Северная столица решила отказаться от «потребительской корзины»
Девять спасателей тушили грузовой автомобиль на Славянской
Американка выиграла в лотерею 867 тыс. долларов, вписывая в билет много лет ...
У Кантемировского моста из воды достали труп с татуировками
Власти Китая впервые подтвердили повышение уровня радиации на АЭС ...
Кот Ахилл дал прогноз на матч Россия-Финляндия