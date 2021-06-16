ДТП с легковушками заблокировало средний ряд на Стачек, движение затруднено

На проспекте Стачек в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Движение оказалось затруднено.

Авария случилась сегодня, 16 июня. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Двое встали перед Возрождения», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автомобили заняли средний ряд движения. Автомобилям приходится объезжать участников ДТП по оставшимся двум полосам. Движение на участке оказалось затруднено.

Машины отделались вмятинами и царапинами. Причины столкновения и информация о пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое мешает проезду транспортных средств.