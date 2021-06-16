Белую «Ладу» на рассвете помяли на проспекте Стачек

На проспекте Стачек ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На проспекте Стачек ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Кировском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, которое мешает проезду транспортных средств. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Кировском районе Северной столицы на проспекте Стачек у Соломахинского проезда произошла авария. Причем по словам очевидцев происходящего помятый автомобиль «Лада» стоит на дороге с самого утра, с 05:20.

Так, машина после ДТП осталась стоять в правом ряду на проспекте Стачек и стала мешать проезду.

Кроме того, пользователем Сети, который якобы наблюдал дорожное происшествие замечено, что «Лада» столкнулась с грузовым транспортным средством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками собрало пробку на Свердловской набережной.