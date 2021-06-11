ДТП с легковушками собрало пробку на Свердловской набережной

На участке затруднено движение. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На участке затруднено движение. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "Вконтакте"

На Свердловской набережной в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Движение на участке оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 11 июня, у дома №1. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Альмера ударила гольф. Пробке быть», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства практически не оставили места другим участникам движения места для проезда. Собралась пробка.

По предварительным данным, причиной столкновения транспортных средств стало несоблюдение дистанции и скоростного режима. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перевернутая «ГАЗель» собрала крупную пробку на внутренней стороне КАД.