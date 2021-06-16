Стало известно, когда россиянам ждать пик коронавируса

Математики Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали новый пик заболеваемости COVID-19 в России.

Ученые пришли к выводу, что максимальное число новых случаев — до 25 тысяч в сутки — может быть зарегистрировано в конце июня.

Как сообщили «Известия», в этом случае пик эпидемии следует ждать в середине июля. При этом число активных ковид-больных составит 580 тыс., превысив январский пик с 560 тыс. активных случаев.

Предполагается, что после этого заболеваемость пойдет на спад. Так, к 1 августа число новых случаев в день может составить половину от пикового значения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инкубационный период коронавируса сократился с более чем недели до четырех-пяти дней, а клиническая картина сильно не поменялась.