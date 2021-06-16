Рабочие украли пожарные стволы на борту судна и сдали их на металлолом

Рабочие сдали украденное оборудование на металлолом. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Рабочие сдали украденное оборудование на металлолом. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Петербуржца и жителя Ленобласти задержали за кражу пожарных стволов на борту судна в городском порту.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу, сотрудники транспортной полиции нашли подозреваемых в краже пожарного оборудования. Ими оказались 37-летний петербуржец и 44-летний житель Ропши.

Стало известно, что двое рабочих украли шесть пожарных стволов из пожарных ящиков на борту рефрижераторного судна в порту. Они спрятали стволы под верхнюю одежду и вынесли с территории порта, после чего сдали оборудование на металлолом.

Сумма ущерба составила 135 тысяч рублей. Один из злоумышленников уже был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Открыто уголовное дело по статье о краже. Рабочим грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец сломал нос полицейскому в отделении.