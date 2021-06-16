Вице-губернатор Петербурга заявил, что резервный фонд закончится к октябрю

Эдуард Батанов заявил, что остатков резервного фонда не хватит даже до октября. Фото: Смольный

Эдуард Батанов заявил, что остатков резервного фонда не хватит даже до октября. Фото: Смольный

Резервного фонда Петербурга не хватит до конца года, заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании ЗакСобрания в среду, 16 июня.

Как заявил Батанов, городской резервный фонд на текущий год израсходован более чем на половину. В этом году он составляет чуть больше 20 млрд рублей. Из них осталось только 7,9 млрд рублей. Все остальное, по словам Батанова, направлено на медицину и помощь родственникам погибших при пожаре на «Невской мануфактуре».

Вице-губернатор отметил, что в городской парламент уже внесли законопроект, чтобы снять ограничение на объем резервного фонда в 3%. Так уже делали в прошлом году.

Чиновник заключил, что остатков резервного фонда не хватит даже до октября.

Он также сообщил, что на борьбу с ковидом в 2020-м город потратил 117 млрд рублей. Поддержка бизнеса в пандемию обошлась в 34 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для сирот и льготников закупят 50 квартир в Петербурге.