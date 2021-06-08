Для сирот и льготников закупят 50 квартир в Петербурге

Ключи от квартир получат 50 детей-сирот и льготников. Фото: pixabay

Ключи от квартир получат 50 детей-сирот и льготников. Фото: pixabay

Смольный в этом году заключил госконтракты на закупку 50 квартир для детей-сирот и льготных категория граждан. Почти все квартиры — однокомнатные.

Общая площадь приобретаемых квартир составила 2574,4 квадратных метра. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений.

Город уже принял 19 квартир, по остальным идет работа по подписанию актов приема-передачи и регистрации права госсобственности Петербурга. Также городские власти объявили электронные аукционы на закупку 43 однокомнатных квартиры в новостройках и уже сданных многоквартирных домах.

Всего Смольный выделил 5,7 млрд рублей на приобретение «социального» жилья в 2021 году.

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