Завершились поиски 13-летней Полины в Петербурге

Завершились поиски 13-летней Полины в Петербурге
13-летнюю Полину из Невского района нашли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Девочка, которая ушла из дома в Петербурге в Невском районе, нашлась у своей бабушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, местонахождение девочки определено.

Ранее сообщалось, что 15 июня вечером, примерно в 23:00 в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала полиции Невского района, что из квартиры на улице Коллонтай ушла и не вернулась ее 13-летняя дочь Полина.

Правоохранительные органы сразу начали розыскные мероприятия. Через некоторое время стало известно о местонахождении подростка.

Как выяснилось, девочка была у бабушки. Отмечается, что противоправных действий в отношений 13-летней Полины не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одинокий ребенок бегал по Митрофаньевскому шоссе и чуть не угодил под колеса.

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Завершились поиски 13-летней Полины в Петербурге
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