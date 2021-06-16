Завершились поиски 13-летней Полины в Петербурге

13-летнюю Полину из Невского района нашли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

13-летнюю Полину из Невского района нашли. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Девочка, которая ушла из дома в Петербурге в Невском районе, нашлась у своей бабушки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, местонахождение девочки определено.

Ранее сообщалось, что 15 июня вечером, примерно в 23:00 в полицию обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала полиции Невского района, что из квартиры на улице Коллонтай ушла и не вернулась ее 13-летняя дочь Полина.

Правоохранительные органы сразу начали розыскные мероприятия. Через некоторое время стало известно о местонахождении подростка.

Как выяснилось, девочка была у бабушки. Отмечается, что противоправных действий в отношений 13-летней Полины не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одинокий ребенок бегал по Митрофаньевскому шоссе и чуть не угодил под колеса.