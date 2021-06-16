В Рыбацком на стройке пытаются потушить горящий самосвал

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся самосвал. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
В Невском районе Северной столицы в Рыбацком на стройке огнем охватило самосвал.
На кадрах, которые опубликовал очевидец происходящего, заметно, что грузовое транспортное средство не только дымится, но и горит огнем. Между колесами заметен огонь.
Около десяти человек пытаются потушить самосвал.
Данных о пострадавших в данный момент не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы в понедельник, 14 июня, загорелся автобус. По предварительной информации, в салоне находилось два человека.