В Рыбацком на стройке пытаются потушить горящий самосвал

В Рыбацком загорелся самосвал. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Рыбацком загорелся самосвал. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелся самосвал. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Невском районе Северной столицы в Рыбацком на стройке огнем охватило самосвал.

На кадрах, которые опубликовал очевидец происходящего, заметно, что грузовое транспортное средство не только дымится, но и горит огнем. Между колесами заметен огонь.

Около десяти человек пытаются потушить самосвал.

Данных о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Северной столицы в понедельник, 14 июня, загорелся автобус. По предварительной информации, в салоне находилось два человека.