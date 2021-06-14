В горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира

В Петербурге в Невском районе у автобуса №476 выгорел моторный отсек.
Как сообщает 78.ru пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет и в данный момент на месте происшествия работают дознаватели.
Оказалось, что когда транспортное средство загорелось, то в салоне находилось два человека. Они сумели самостоятельно покинуть автобус еще до прибытия спасателей.
По информации петербургского управления МЧС, 14 июня стало известно о пожаре на Володарском мосту.
Сообщается, что сигнал о пожаре автобуса поступил в 14:17. Определяются причины возгорания.
Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 9 человек личного состава.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.