В горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира

На Володарском мосту сгорел автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Володарском мосту сгорел автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе у автобуса №476 выгорел моторный отсек.

Как сообщает 78.ru пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет и в данный момент на месте происшествия работают дознаватели.

Оказалось, что когда транспортное средство загорелось, то в салоне находилось два человека. Они сумели самостоятельно покинуть автобус еще до прибытия спасателей.

По информации петербургского управления МЧС, 14 июня стало известно о пожаре на Володарском мосту.

Сообщается, что сигнал о пожаре автобуса поступил в 14:17. Определяются причины возгорания.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 9 человек личного состава.