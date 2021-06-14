В горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира

В горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира
На Володарском мосту сгорел автобус. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Невском районе у автобуса №476 выгорел моторный отсек.

Как сообщает 78.ru пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет и в данный момент на месте происшествия работают дознаватели.

Оказалось, что когда транспортное средство загорелось, то в салоне находилось два человека. Они сумели самостоятельно покинуть автобус еще до прибытия спасателей.

По информации петербургского управления МЧС, 14 июня стало известно о пожаре на Володарском мосту.

Сообщается, что сигнал о пожаре автобуса поступил в 14:17. Определяются причины возгорания.

Сообщается, что для ликвидации пожара пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 27 мая на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП: водитель пассажирского автобуса №2 потерял управление и влетел в столб. Транспорт буквально «встал на дыбы», оказавшись на высоте около трех метров над землей.

володарский мост новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят ковид
Один человек погиб при крушении небольшого самолета
Пожар в Решетниково не при чем: замотанную в ковер женщину убили за неделю ...
Очередь из скорых у Покровской больницы исчезла
В шести ТРК Петербурга нашли нарушения антиковидных мер
В горящем автобусе на Володарском мосту ехали два пассажира
В Ленобласти во вторник обещают дожди и грозы
На Руставели больше 40 минут тушили пожар на пяти «квадратах»