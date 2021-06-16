Покрас Лампас расписал площадь у фонтана на Крестовском

Покрас Лампас расписал кольцо вокруг фонтана на Крестовском. Фото: скриншот instagram

Покрас Лампас расписал кольцо вокруг фонтана на Крестовском. Фото: скриншот instagram

Петербургский художник и каллиграф Покрас Лампас расписал кольцо вокруг фонтана на Крестовском острове. Работа выполнена временными, смываемыми красками.

Изображение, символизирующее единство творчества и футбола, появилось на Центральной аллее Приморского парка Победы.

Как сообщил 78.ru, роспись была выполнена временными, смываемыми красками, поэтому вскоре после чемпионата Европы по футболу она исчезнет с площади.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Покраса Лампаса просили создать арт-объект в Ленобласти. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров заявлял, что в Сланцах мало достопримечательностей, зато много места для реализации таланта талантливого художника.