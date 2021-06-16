В деревне Кипень угнанные «Жигули» уходили от погони и попали в аварию

В Ленинградской области в деревне Кипень при участии нескольких молодых людей произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого были разбиты «Жигули».

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В деревне Кипень, по словам очевидцев происходящего, молодые люди сначала угнали «Жигули», а затем попали на данном автомобиле в аварию. Это произошло в связи с тем, что водитель не справился с управлением, когда уходил от погони сотрудников Госавтоинспекции.

Кроме того, по словам пользователя Сети, правонарушители сбежали с места происшествия.

Отмечается, что автомобиль не мешает проезду других транспортных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в конце мая на Ушаковской набережной пожар охватил экскурсионный автобус, в котором находились дети. В салоне на момент возгорания находилось 47 человек, которые к счастью, вовремя смогли выйти на улицу — обошлось без пострадавших. Более того, огонь удалось потушить своими силами, до приезда экстренных служб.