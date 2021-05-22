На Ушаковской загорелся экскурсионный автобус: внутри были дети

На Ушаковской загорелся экскурсионный автобус: внутри были дети
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Кажется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня, 22 мая, загорелся экскурсионный автобус. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на Ушаковской набережной. Там по непонятной причине вспыхнул автобус, в котором ехали первоклассники с родителями в цирк. Известно, что внутри находились 47 человек, они вовремя покинули салон и, кажется, никто не пострадал.

На данный момент есть предположение, что горел моторный отсек. Возгорание ликвидировали до приезда экстренных служб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что при пожаре в Удмуртии погибли двое взрослых и четверо детей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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На Ушаковской загорелся экскурсионный автобус: внутри были дети
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