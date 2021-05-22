При пожаре в Удмуртии погибли двое взрослых и четверо детей

При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 12 лет.

В ночь на 22 мая в частном деревянном доме в Удмуртии произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 23:50 (22:50 мск). Возгорание произошло в жилом доме в селе Нылга Увинского района. На месте обнаружены тела шести человек, предположительно, членов проживавшей там семьи, СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью с 18 на 19 мая в Ленинградской области случилось чрезвычайное происшествие — пожар. В Ленобласти в Волховском районе накануне ночью случилось возгорание, в результате которого мужчина получил ожоги. Так, на участке СНТ Север загорелись два дома и автомобиль.