Пожар в Ленобласти: ожоги, сгоревшие дома и машина

Ночью с 18 на 19 мая в Ленинградской области случилось чрезвычайное происшествие — пожар.

В Ленобласти в Волховском районе накануне ночью случилось возгорание, в результате которого мужчина получил ожоги. Так, на участке СНТ Север загорелись два дома и автомобиль. Об этом сообщает «78.ru».

Кроме того, после случившегося оказалось, что есть пострадавших. Мужчину пришлось госпитализировать, потому как у него были диагностированы ожоги на лице и руках.

В данный момент неизвестно в каком состоянии находится мужчина. К слову, у пострадавшего в результате пожара автомобиля Ниссан пострадал весь зад, двери и даже крыша.

Дом на территории уже больше похож на горы мусора. Потому как почерневшие его части разбросаны по участку в хаотичном порядке.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что на место аварии на Санкт-Петербургском проспекте в Стрельне прибыли толпы пожарных и несколько скорых.