Фургон перевернулся после ДТП с машиной ДПС на Зеленогорском шоссе

На съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе заметили перевернутый фургон. Машину окружили сотрудники дорожной полиции.
Авария случилась в среду, 16 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Полицейская Тойота Камри стоит на обочине без бампера», — написал автор записи.
По предварительным данным, вторым участником ДТП стал служебный автомобиль, который припаркован рядом с перевернутым на обочине транспортом. У легковушки оторван бампер, на дороге разбросаны детали и осколки транспортного средства. Рядом стоит вторая машина ДПС.
Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками заблокировало средний ряд на Стачек, движение затруднено.