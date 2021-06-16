Фургон перевернулся после ДТП с машиной ДПС на Зеленогорском шоссе

Фургон перевернулся после ДТП с машиной ДПС на Зеленогорском шоссе
Машина перевернулась на Зеленогорском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе заметили перевернутый фургон. Машину окружили сотрудники дорожной полиции.

Авария случилась в среду, 16 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Полицейская Тойота Камри стоит на обочине без бампера», — написал автор записи.

По предварительным данным, вторым участником ДТП стал служебный автомобиль, который припаркован рядом с перевернутым на обочине транспортом. У легковушки оторван бампер, на дороге разбросаны детали и осколки транспортного средства. Рядом стоит вторая машина ДПС.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками заблокировало средний ряд на Стачек, движение затруднено.

зеленогорское шоссе новости СПб перевертыш


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Англичане и французы против матчей Евро-2020 в Петербурге, но УЕФА дал России шанс
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ботаническом саду этой ночью зацветет кактус рода Селеницереус
Петербургский доктор объяснил, являются ли дети переносчиками ковид-19
Житель Шушар попал в полицию за жестокое избиение случайного прохожего
Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге
Дрозденко заявил, что в Ленобласти не будет обязательной вакцинации от COVID-19
Тягач обронил свой прицеп на Гутуевском мосту
В ЗакСобрании отчитались об исполнении бюджета Петербурга в 2020 году
Началась проверка после того, как электричка насмерть сбила петербуржца