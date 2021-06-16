Фургон перевернулся после ДТП с машиной ДПС на Зеленогорском шоссе

Машина перевернулась на Зеленогорском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

Машина перевернулась на Зеленогорском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте"

На съезде с ЗСД на Зеленогорское шоссе заметили перевернутый фургон. Машину окружили сотрудники дорожной полиции.

Авария случилась в среду, 16 июня. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Сантк-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Полицейская Тойота Камри стоит на обочине без бампера», — написал автор записи.

По предварительным данным, вторым участником ДТП стал служебный автомобиль, который припаркован рядом с перевернутым на обочине транспортом. У легковушки оторван бампер, на дороге разбросаны детали и осколки транспортного средства. Рядом стоит вторая машина ДПС.

Обстоятельства столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковушками заблокировало средний ряд на Стачек, движение затруднено.