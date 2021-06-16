Житель Шушар попал в полицию за жестокое избиение случайного прохожего

Полиция Колпинского района задержала 18-летнего жителя Шушар. Парня заподозрили в жестоком избиении случайно встретившегося ему на пути мужчины.

Как сообщили в городском главке МВД, в ночь на 10 июня в больницу госпитализировали 28-летнего мужчину. Потерпевший пояснил, что его избили неизвестные у дома №81 по Пролетарской улице. Он в тяжелом состоянии.

На следующий день полиция поймала подозреваемого. Задержанный молодой человек нигде не работает и живет с родителями.

Выяснилось, что в день инцидента он выпивал со своим другом. Выйдя на улицу, он заметил сидящего на скамейке мужчину. Подозреваемый без причины накинулся на него и избил.

Открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали отчима, избивавшего 13-летнего подростка.