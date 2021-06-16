В чате Комздрава Петербурга журналистам вернули возможность задавать вопросы, но перестали на них отвечать

В чате Комздрава Петербурга журналистам вернули возможность задавать вопросы, но перестали на них отвечать
Фото: unsplash

Факт, что в Северной столице стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация, но вместе с тем проводятся ПМЭФ-2021 и Чемпионат Европы по футболу, давно известен. Но почему-то добиться конкретных цифр, демонстрирующих истинное положение «коронавирусных» дел в городе, от чиновников невозможно.

На фоне массовых мероприятий, проведение которых утверждают или запрещают по не до конца ясному алгоритму, на фоне почти остановившейся вакцинации и ужесточения мер, которые лишь губят малый бизнес, и не могут оказаться действенными в уличном столпотворении или в очереди на стадионе, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, в чью зону ответственности входит городское здравоохранение, отправился в четырёхнедельный отпуск.

А сегодня, 16 июня, ситуация приняла новый оборот: власти Петербурга решили вовсе перестать отвечать на вопросы журналистов. В чате Комитета по здравоохранению в одном из мессенджеров журналист попытался выяснить, почему комитет перестал публиковать сведения о количестве госпитализаций с ковидом и отвечать на запросы СМИ, а также поинтересовался возможностью проведения пресс-конференции, посвященной эпидобстановке.

Переписка журналистов в чате Комздрава Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Чиновники в ответ, однако, промолчали и решили просто заблокировать представителям СМИ возможность отправлять сообщения. Случившееся придали широкой огласке и спустя короткое время переписка все же получила продолжение:

Переписка журналистов в чате Комздрава Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Как видно, возможность писать в чат участникам вернули и даже предложили задать вопросы «на других площадках», куда «перенесли общение». Правда, что это за площадки решили не уточнять, а заодно решили не объяснять, почему никто не знал о существовании «других площадках», и зачем же тогда данная группа. Ссылок на те самые площадки журналистам тоже пока дождаться не удалось.

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