В Петербурге с утра 4-балльные пробки, которые продержатся до обеда

В Петербурге с утра 4-балльные пробки, которые продержатся до обеда
Петербург стоит в пробках. Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга проводят утром четверга в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до четырех баллов.

Об этом стало известно сегодня, 17 июня. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 утра заторы на дорогах достигли 4 баллов. Такая ситуация продолжится вплоть до 14:00. А затем, возможно спадет.

Красным отмечены участки на проспекте проспекте Непокоренных, на Политехнической улице, на Светлановском проспекте, на проспекте Маршала Блюхера, на Свердловской набережной, на шоссе Революции, на улице Якорная, на Невском проспекте, на Тульской улице, на Малоохтинском проспекте, на улице Шкапина, на Витебском проспекте, на набережной Обводного канала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается солнце, холод и ветер, такая погода будет в результате гребня антициклона 16 июня.

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