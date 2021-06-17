Ночью на проспекте Авиаконструкторов «Жигуль» «сопровождали» с мигалками

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Погоня заакончилась на проспекте Авиаконструкторов. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города 17 июня ночью произошел неприятный инцидент при участии «Жигулей». Машина уходила от погони.

Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы на проспекте Авиаконструкторов у дома 39 сотрудники правоохранительных органов остановили «Жигули» после погони.

Очевидец происходящего, который сделал фотографии на месте случившегося, заявляет, что нарушитель был задержан. А его «железного коня» отправили на эвакуаторе, скорее всего, на штрафстоянку.

На фотографии видно, как «Жигули» со всех сторон окружили машины ДПС со включенными мигалками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник автосервиса устроил погоню на клиентской Mazda.

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