Партия «Новые люди» сделала заявку на депутатские места в ЗакСе Петербурга

Неожиданно ярким получилось выступление «Новых людей» на часе непарламентских политических объединений в Законодательном Собрании Петербурга. Представители одной из партий заявили о себе, выдав сразу целый ряд предложений по улучшению жизни горожан.

«Мы не зависим от высокого начальства. Поэтому в своих предложениях ориентируемся на людей, которых, как и вы, встречаем на улицах. Это петербуржцы, которые хотят быть счастливыми, жить в безопасности и получать доход, за который не стыдно. Уверена, что с теми из вас, кто разделит наши убеждения, поддержат наши инициативы, мы сможем осуществить все эти задумки», — заявила с трибуны руководитель регионального отделения «Новых людей» Ксения Горячева.

Первое выступление в парламенте «Новые люди» решили посвятить предложениям по решению проблем молодежи. Например, партия предлагает разработать механизм предоставления льготной ипотеки для молодых специалистов, выпускников петербургских вузов. Тема жилья для этой категории петербуржцев — одна из самых насущных, уверяют в партии.

Для выпускников вузов в партии придумали программу по трудоустройству. «Новые люди» предлагают давать налоговые льготы для компаний, которые берут на работу вчерашних выпускников петербургских университетов. «От этого выиграют все: выпускники получать опыт работы, без которого сейчас все сложнее дальше трудоустроиться, работодатели — снижение налогов нагрузки, а город – экономический подъем», — отметила Ксения Горячева.

Представительница «Новых людей» также поделилась планами на будущее: уже в сентябре партия хочет побороться за кресла в Законодательном Собрании. По словам Ксении Горячевой, сейчас у «Новых людей» в Петербурге уже более 1 000 активистов, еще больше – сторонников. «Мы здесь, потому что огромное количество петербуржцев не нашли поддержки и понимания в старых партиях», — заключила Горячева.

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года партия выдвинула кандидатов на выборы в 12 регионах России. В результате «Новые люди» прошли в парламенты Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областей – там они смогли взять в среднем 7-8%. А на выборах в городскую Думу Томска – сразу 15%. Этой осенью партия планирует выдвинуть около 200 кандидатов на выборах в Госдуму, а также побороться за места в региональных законодательных органах.