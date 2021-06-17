Подошел со спины: мужчине дали три года условно за три удара в грудь

Подошел со спины: мужчине дали три года условно за три удара в грудь
Мужчине за хулиганство в Петербурге дали три года. Фото: pixabay

В Петербурге Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Павла Никоненко. Его признали виновным по статье признанного виновным по статье «Хулиганство».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов, несколько месяцев назад, 8 апреля Никоненко на улице Софийская дома 52 при всех подошел к пострадавшему со спины.

Виновный схватил его за куртку, дернул и притянул к себе. Потерпевший обернулся и тут Никоненко выстрелил из револьвера в направлении ног пострадавшего.

Затем же нарушитель правопорядка нанес не менее трех ударов в грудь.

В связи с этим суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. При этом испытательный срок будет также три года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого. Когда оперативники прибыли, они увидели труп 38-летнего хозяина квартиры с гематомами на лице и с переломанными ребрами.

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