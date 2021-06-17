Как скандал с Бузовой и Губерниевым разделил российский шоубиз

Как скандал с Бузовой и Губерниевым разделил российский шоубиз
Певица Ольга Бузова. Фото: скриншот instagram

История с ссорой Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире не утихает. Спортивный комментатор продолжает троллить певицу, а российские звезды разделились на два лагеря.

Напомним, что скандал произошел в прямом эфире «Матч.ТВ» в понедельник, 14 июня. Ольга Бузова обсуждала с ведущим шансы сборной России на Евро-2020. Вскоре к обсуждению присоединился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который начал задавать певице вопросы на спортивную тематику. Аналитик решил использоваться имена не относящихся к футболу людей, чтобы проверить эрудицию экс-звезды шоу «Дом-2».

Скриншот эфира «Матч.ТВ». Фото: кадр видео

«Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали», — сказал в какой-то момент Губерниева.

Сдерживать слез Бузова больше не смогла. Она обвинила Губерниева в многолетних издевательствах и сообщила, что больше не будет участвовать в подобных передачах.

Троллинг продолжается

Пост Губерниева в Instagram

Несмотря на то, что Губерниев извинился перед Бузовой в эфире «Матч.ТВ», останавливаться он, судя по всему, не намерен. Он продолжил троллить Бузову в социальных сетях.

В Instagram Губерниева появился пост с благодарностями Бузовой, он отметил, что своими слезами та способствовала победе сборной России в матче против Финляндии.

«Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок», — иронично вставил ведущий.

Как и следовало ожидать, на Губерниева обрушилась волна критики от поклонников Ольги Бузовой. Конечно, нашлись и те, кто поддержал его.

Шоубиз разделился

Конфликт Бузовой и Губерниева разделил не только пользователей социальных сетей, но и российский шоубиз.

Не без иронии Бузову после победы над финнами поблагодарила сборная России по футболу.

Gazeta.SPb уже рассказывала, что юмор Губерниева оценила Ксения Собчак, а сама Бузова получила неожиданную поддержку от бывшего бойфренда, Давида Манукяна.

На этом волна комментариев от звезд не прекратилась.

Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале отметил, что благодаря эфиру с Бузовой телеканал поднял свой рейтинг.

«Всегдашний рецепт успеха: не можешь сам — зови Бузову. И все», — высказался он.

Бывший вратарь сборной Руслан Нигматуллин поддержал певицу.

«Дмитрий, а слабо так же над мужчиной», — спросил он Губерниева в Instagram.

Сторис Максима Виторгана. Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan/

Актер Максим Виторган в своем Instagram и вовсе опубликовал сторис с подписью «Я/мы Бузова».

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе» — сказал бывший супруг Ксении Собчак. Он также заявил, что спортивный аналитик, по его мнению, попытался самоутвердиться за счет Ольги Бузовой.

Нейтральная сторона

Тина Канделаки высказалась о конфликте. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki

Генеральный директор «Матч.ТВ» Тина Канделаки предпочла занять нейтральную позицию. В своем Instagram она разместила пост, в котором называет Ольгу Бузову и Дмитрия Губерниева «большим профессионалом».

«Оля, Дима, «Матч ТВ» для некоторых людей — всего лишь триггер, чтобы в очередной раз проявить собственную озлобленность. И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого «сочувствия» не понимаю», — написала она.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ольга Бузова за участие в спектакле заработала в четыре раза больше Ахеджаковой.

дмитрий губерниев знаменитости матч тв ольга бузова шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге достроили здание поликлиники №122: оно заработает уже 18 июня
В Петербурге приставы принудили компанию заплатить 1,5 млн заказчику, ...
Как скандал с Бузовой и Губерниевым разделил российский шоубиз
На КАД на одном из участков перекроют движение на 20 минут
Футболист Александр Кержаков назначен на пост главного тренера ФК ...
В Приозерске перед судом предстанет мужчина: его обвиняют в убийстве, ...
На Петербург надвигается аномальная жара
В Петербурге арестовали мужчину, из-за которого полицейский получил ...