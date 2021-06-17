Как скандал с Бузовой и Губерниевым разделил российский шоубиз

История с ссорой Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева в прямом эфире не утихает. Спортивный комментатор продолжает троллить певицу, а российские звезды разделились на два лагеря.

Напомним, что скандал произошел в прямом эфире «Матч.ТВ» в понедельник, 14 июня. Ольга Бузова обсуждала с ведущим шансы сборной России на Евро-2020. Вскоре к обсуждению присоединился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который начал задавать певице вопросы на спортивную тематику. Аналитик решил использоваться имена не относящихся к футболу людей, чтобы проверить эрудицию экс-звезды шоу «Дом-2».

«Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали», — сказал в какой-то момент Губерниева.

Сдерживать слез Бузова больше не смогла. Она обвинила Губерниева в многолетних издевательствах и сообщила, что больше не будет участвовать в подобных передачах.

Троллинг продолжается

Несмотря на то, что Губерниев извинился перед Бузовой в эфире «Матч.ТВ», останавливаться он, судя по всему, не намерен. Он продолжил троллить Бузову в социальных сетях.

В Instagram Губерниева появился пост с благодарностями Бузовой, он отметил, что своими слезами та способствовала победе сборной России в матче против Финляндии.

«Отдых в местечке Коньяк ждет счастливых обладателей путевок», — иронично вставил ведущий.

Как и следовало ожидать, на Губерниева обрушилась волна критики от поклонников Ольги Бузовой. Конечно, нашлись и те, кто поддержал его.

Шоубиз разделился

Конфликт Бузовой и Губерниева разделил не только пользователей социальных сетей, но и российский шоубиз.

Не без иронии Бузову после победы над финнами поблагодарила сборная России по футболу.

Gazeta.SPb уже рассказывала, что юмор Губерниева оценила Ксения Собчак, а сама Бузова получила неожиданную поддержку от бывшего бойфренда, Давида Манукяна.

На этом волна комментариев от звезд не прекратилась.

Блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале отметил, что благодаря эфиру с Бузовой телеканал поднял свой рейтинг.

«Всегдашний рецепт успеха: не можешь сам — зови Бузову. И все», — высказался он.

Бывший вратарь сборной Руслан Нигматуллин поддержал певицу.

«Дмитрий, а слабо так же над мужчиной», — спросил он Губерниева в Instagram.

Актер Максим Виторган в своем Instagram и вовсе опубликовал сторис с подписью «Я/мы Бузова».

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе» — сказал бывший супруг Ксении Собчак. Он также заявил, что спортивный аналитик, по его мнению, попытался самоутвердиться за счет Ольги Бузовой.

Нейтральная сторона

Генеральный директор «Матч.ТВ» Тина Канделаки предпочла занять нейтральную позицию. В своем Instagram она разместила пост, в котором называет Ольгу Бузову и Дмитрия Губерниева «большим профессионалом».

«Оля, Дима, «Матч ТВ» для некоторых людей — всего лишь триггер, чтобы в очередной раз проявить собственную озлобленность. И если выражение сочувствия к Оле должно обязательно сопровождаться уничтожением Димы и наоборот, я такого «сочувствия» не понимаю», — написала она.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Ольга Бузова за участие в спектакле заработала в четыре раза больше Ахеджаковой.