Еще одна истерика в прямом эфире: Бузова расплакалась после троллинга Губерниева, певицу поддержал «бывший»

Пользователи социальных сетей не успели отойти от последнего скандала с участием Ольги Бузовой из-за ее работы во МХАТе, как завязался новый. На этот раз она устроила истерику в эфире «Матч.ТВ» после заявлений спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Что произошло?

В понедельник, 14 июня, Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира на телеканале «Матч.ТВ». Ее диалог с комментатором Дмитрием Губерниевым неожиданно закончилось слезами исполнительницы хита «Мало половин».

Казалось, ничего не предвещало беды. Ольга Бузова обсудила с ведущим телеканала шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020. Певица призвала поддержать российских спортсменов и даже призналась футболистам в любви.

Позже к обсуждению присоединился Дмитрий Губерниев, который задал несколько вопросов Бузовой. Ответить она не смогла. После того, как экс-звезда «Дом-2» проигнорировала реплику Губерниева, он задал ей шутливый вопрос: «Ольга, вы перестали пить коньяк по утрам? Скажите нам, перестали или нет? Очевидно, что нет, не перестали».

Сдержать эмоций Бузова уже не смогла. Она расплакалась, заявив, что Губерниев оскорбил ее.

«Я не пью, мне нельзя! Я недавно перенесла тяжелую операцию», — ответила Бузова.

Аналитик попытался сгладить ситуацию и объяснил, что цитировал книгу «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

«Вы для меня дно, не мужчина. Вы меня оскорбляете пять лет в комментариях, как мальчишка», — не сдержалась Бузова и заявила, что больше никогда не будет участвовать в программах подобного рода. В конце Губерниев извинился перед звездой.

Впрочем, уже во вторник, 15 июня, Губерниев опубликовал издевательский пост в Instagram.

Собчак не осталась в стороне

Блогер Ксения Собчак не осталась в стороне и прокомментировала скандал.

«Метод Собчак идет по свету!! Кажется, что в фильме про «Тату» я запустила журналистский флешмоб «выведи неуча на чистую воду»», — написала она в своем Telegram-канале.

Собчак поддержала Губерниева. «Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флэшмобу должны присоединиться все», — добавила она.

Неожиданная поддержка

Впрочем, Ольга Бузова все-таки получила неожиданную поддержку. За певицу вступился ее бывший возлюбленный, блогер Давид Манукян. В своем Instagram он написал, что Губерниев повел себя низко.

«Вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок в прямом эфире достать девушку. Жаль вас», — заявил он.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о скандале во МХАТе. Звезды и пользователи сети не оценили то, что Бузову пригласили исполнять одну из ролей в этом спектакле.