В Петербурге достроили здание поликлиники №122: оно заработает уже 18 июня

В Петербурге достроили здание поликлиники №122: оно заработает уже 18 июня
Поликлиника готова к приему пациентов. Фото: Baltphoto

Объект строился с 2014 года и наконец готов к приему пациентов.

В Санкт-Петербурге уже завтра, 18 июня, откроется новое здание городской поликлиники №122 Петродворцового района. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что объект возводили с 2014 года. В процессе сменилось несколько подрядчиков, пока в 2018 году не нашлась компания, которая довела дело до конца. Губернатор Александр Беглов отметил, что новая поликлиника рассчитана на 340 посещений в смену – это на 60 больше, чем раньше.

«Новое здание отвечает всем требованиям по качеству, имеет бассейн, который необходим как для лечения, так и для профилактики»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поликлиники Ленобласти доставили более 60 новых автомобилей.

новости СПб Петродворцовый район поликлиника


 

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