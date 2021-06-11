В поликлиники Ленобласти доставили более 60 новых автомобилей

В поликлиники Ленобласти доставили более 60 новых автомобилей
Машины поставили в несколько учреждений. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На них будут обслуживать квартирные вызовы.

В Ленинградской области в поликлиники поступило более 60 новых автомобилей «Лада Ларгус». 30 из них поступили в гатчинские поликлиники, 19 – в Выборгский район, 13 – во Всеволожский район, 11 – в Призерский. Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Известно, что речь идет об автомобилях улучшенного комплектации. На них будут обслуживать квартирные вызовы и пациентов, которым не требуется экстренная госпитализация и нет угрозы жизни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Ленобласти рассказали, почему в Южном до сих пор нет своей поликлиники. В районе есть амбулатория — в деревне Кальтино. Сейчас там дефицит кадров. Не хватает участковых. Местным жителям советуют вызывать скорую.

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