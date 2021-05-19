Власти Ленобласти рассказали, почему в Южном до сих пор нет своей поликлиники

В микрорайоне Южный города Всеволожска всё ещё нет поликлиники. Но в скором времени люди тоже не увидят медучреждение.
Вопрос строительства поликлиника вставал и не раз, однако свободного участка нет. проблема стоит на месте, отметили в комитете по здравоохранению Ленобласти, сообщает Petersburg2.
В районе есть амбулатория — в деревне Кальтино. Сейчас там дефицит кадров. Не хватает участковых. Местным жителям советуют вызывать скорую.
Места не обустроены должным образом, поэтому нельзя принимать дополнительных специалистов, объясняют в комитете. Все узкие специалисты сейчас в поликлинике Всеволожска.
Ведомство отметило, что скорая не назначает лечения, но может оказать экстренную помощь и доставить пациента в больницу.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе спустя почти семь лет откроется новая поликлиника.