В Красном Селе спустя почти семь лет откроется новая поликлиника

Учреждение начали строить еще в 2014 году и наконец оно почти готово к сдаче в эксплуатацию.

В Красном Селе почти завершено строительство здания новой поликлиники для взрослых. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

На объект приезжал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который заявил, что готовность здания оценивается в 99%. Здание, расположенное на улице Щуппа, возводится с 2014 года, на объекте неоднократно менялись подрядчики. Ожидается, что сдача в эксплуатацию состоится в июне 2021 года, а до конца года начнется прием пациентов.

«На этом объекте нам пришлось разбираться с недобросовестными подрядчиками, но мы видим, что сейчас еще один долгострой в Красном Селе достроен. Принято решение открыть в этом здании еще и станцию скорой помощи»

— сказал Беглов.

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