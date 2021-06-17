В Москве работников, отказывающихся от вакцинации, смогут отстранять без зарплаты

В Москве работников, отказывающихся от вакцинации, смогут отстранять без зарплаты
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Власти надеются, что удастся привить как минимум 60% работающих горожан.

Власти Москвы заявили, что работников, отказывающихся от вакцинации от коронавируса, смогут отстранять без выплаты зарплаты. Об этом заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что предпринимателей наказывать за подобные меры не будут в связи с непростой эпидемиологической обстановкой. Напоминаем, что главный санитарный врач Москвы заявил, что необходимо вакцинироваться 60% работающих горожан. В первую очередь идет речь и людях, работающих в сфере торговли, услуг и прочих. За невыполнение требований бизнесмены будут оштрафованы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.

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