В Петербурге задержали депутат ЗакСа Максима Резника

Политика подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В Санкт-Петербурге сегодня, 17 июня, задержали депутат Законодательного собрания Максима Резника. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте регионального ГСУСК.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что к совершению указанного преступления причастен Максим Резник 1974 года рождения, являющийся депутатом шестого созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга»,

— рассказали в ведомстве.

Известно, что дома у Резника провели обыски, также были опрошены свидетели. По предварительным данным, весной 2021 года депутат приобрел марихуану для личного потребления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у депутата Резника провели обыски и увезли его на допрос.