Движение по Кронверкскому проспекту ограничат до августа из-за ремонта

Петербуржцам в Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых дорожных ограничениях.

Ремонт тротуаров помешает свободному проезду по Кронверкскому проспекту. Движение ограничат с 19 июня до 30 июля. Ограничение затронет участок от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта. Кроме того, проезд будет затруднен в Конном переулке от Малой Посадской до Кронверкского.

На набережной реки Мойки вводятся ограничения так же из-за ремонта тротуаров. Работы будут проводить на четной стороне от Почтамтского моста до Фонарного моста, а также от Синего моста до Фонарного моста. Ограничения введут 19 июня и снимут 6 июля.

В Академическом переулке от 8-9 линии до 6-7 линии В.О. будут размещать временное ограждение и строительные леса. Движение транспорта ограничат с 19 июня по 10 октября.

Реконструкция теплосети закрывает движение: по улице Летчика Пилютова у проспекта Ветеранов — с 19 июня по 1 июля, по улице Пограничника Гарькавого у проспекта Ветеранов — с 2 июля до 5 часов утра 5 июля, по 2-й Комсомольской улице у проспекта Ветеранов — с 26 по 27 июля.

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