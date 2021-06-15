Крестовский остров закроют для автомобилей из-за Евро-2020

Крестовский остров закроют для автомобилей из-за Евро-2020
Болельщикам посоветовали добираться до "Газпром Арены" на метро. Будут работать станции "Зенит" и "Крестовский остров". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Автомобилистов без специальных пропусков не пустят на Крестовский остров в день матча чемпионата Европы по футболу Россия — Финляндия.

Сборные России и Финляндии встретятся на стадионе «Газпром Арена» в среду, 12 июня. Запрет на въезд для машин будет действовать на Крестовском острове с полуночи до полуночи.

В городском комитете по транспорту болельщикам посоветовали добираться до «Газпром Арены» на метро. Будут работать станции «Зенит» и «Крестовский остров».

Помимо этого, до стадиона можно доехать на автобусах-шаттлах S2, S3, S4, S6, S10. Они отправляются от площади Восстания, метро «Выборгская», «Петроградская» и «Чкаловская». Также шаттлы будут ходить от аэропорта Пулково.

Кроме того, до стадиона можно дойти от остановки трамваев №№ 19, 48 «Яхтенная улица» через Яхтенный мост.

Крестовский остров также закроют для автомобилей в дни матчей 18, 21, 23 июня и 2 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как петербургские власти «обломали» болельщиков Евро-2020 и рестораторов.

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