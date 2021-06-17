Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов в браузерах

Работу VPN-сервисов ограничили, чтобы пресечь угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. Фото: pixabay

Работу VPN-сервисов ограничили, чтобы пресечь угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. Фото: pixabay

Роскомнадзор ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. Об этом стало известно в четверг, 17 июня.

Как сообщает ведомство, работу VPN-сервисов ограничили, чтобы пресечь угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту. Сервисы отнесли к угрозам по поручению правительства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения не затронут компании, которые используют VPN «в непрерывных технологических процессах».

VPN-сервисы используют для шифровки передаваемого трафика. С их помощью пользователи могут скрывать свои личные данные и данные о местоположении. Таким способом можно обойти блокировки для просмотра различных интернет-ресурсов.

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