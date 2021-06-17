Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов в браузерах

Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов в браузерах
Работу VPN-сервисов ограничили, чтобы пресечь угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. Фото: pixabay

Роскомнадзор ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN на территории России. Об этом стало известно в четверг, 17 июня.

Как сообщает ведомство, работу VPN-сервисов ограничили, чтобы пресечь угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту. Сервисы отнесли к угрозам по поручению правительства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения не затронут компании, которые используют VPN «в непрерывных технологических процессах».

VPN-сервисы используют для шифровки передаваемого трафика. С их помощью пользователи могут скрывать свои личные данные и данные о местоположении. Таким способом можно обойти блокировки для просмотра различных интернет-ресурсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд не стал блокировать контент Dolce&Gabbana.

Opera vpn браузеры Роскомнадзор


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Молодым людям из Петербурга стали чаще диагностировать тяжелую форму коронавируса
Бельгийская сборная обыграла Данию на Евро-2020 и вышла в плей-офф
В ВОЗ считают, что женщинам детородного возраста стоит запретить алкоголь
Вакцина «Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели
В Турции через две недели начнется вакцинация российским «Спутником V»
Заслуженный артист России Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет
Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов в браузерах
Квартиру на Дачном проспекте потушили за полчаса