Собянин заявил, что Москва приближается к жестким ограничениям по COVID-19

Собянин заявил, что Москва приближается к жестким ограничениям по COVID-19
Сергей Собянин заявил, что такой высокой заболеваемости в Москве, как сейчас, еще не было. Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти готовятся ужесточить коронавирусные меры и ограничения в связи с ростом заболеваемости.

По словам Собянина, власти Москвы находятся очень близко к временному ужесточению мер по борьбе с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что столица, хоть и увеличивает мощности больниц и расширяет коечный фонд, не обладает безграничными возможностями.

Мэр отметил, что главной задачей сейчас стоит вакцинация работников сферы услуг и транспорта. Он указал на то, что такой высокой заболеваемости в Москве, как сейчас, еще не было. При этом сейчас тяжелые симптомы проявляются у пациентов на пятые сутки, а не на 10-14 день, как это было раньше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали о распространении индийского штамма COVID-19 в России.

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