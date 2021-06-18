В Госдепе разъяснили позицию США по «Северному потоку — 2»

В Госдепе разъяснили позицию США по «Северному потоку — 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером подтвердила, что американская администрация выступает против проекта «Северный поток — 2».

«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток — 2», — цитирует ТАСС сообщение Госдепартамента.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод северный поток - 2 США


 

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