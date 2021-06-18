В Петербурге «вирусологи» обокрали квартиру пенсионерки на 1,5 млн рублей

В Колпино мошенницы обокрали пенсионерку. Инцидент произошел 16 июня.

Как стали известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина 1943 года рождения, проживающая в Колпино на улице Братьев Радченко. Пенсионерка сообщила о том, что две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери, представились врачами вирусологами, и обокрали квартиру на 1 300 000 рублей. Кроме того, мошенницы украли браслет, цепочку с кулоном, четыре кольца, перстень, а также серьги. Сумма общего ущерба составляет 1 584 000 рублей. Сейчас подозреваемых разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.