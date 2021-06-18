Петербуржцы начали активнее вакцинироваться от коронавируса

Петербуржцы начали активнее вакцинироваться от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Доля привитых выросла за последние месяцы на 8%.

В Санкт-Петербурге массовая вакцинация от коронавируса длится почти полгода. За это время полный цикл прошли чуть больше 12% от населения города. Этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета, но есть надежда на ускорения темпов вакцинации. Об этом пишет Peterburg2.

С марта доля полностью вакцинированных выросла на 8%. Это значит, что в среднем за сутки прививку делают 4,2 тысячи человек. Если Петербург сохранит такие темпы, то на полную вакцинацию уйдет больше трех лет.

Но медики отмечают, что достаточно привить только 60% населения города, что уже намного реальнее. Это значит, что сделать прививку от коронавируса должны еще около 50% петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде российских регионов.

вакцинация новости СПб пандемия


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ахил был прав: Сборная Швеции победила команду Словакии
Собянин рассказал, что у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм
Худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой
Фан-зоне в Петербурге грозит закрытие из-за безмасочников
В кассах петербургского метро начнут продавать сувениры
Депутата ЗакСа Резника отправили под домашний арест из-за наркотиков
«Газпром Арену» защитили средства по уничтожению движущихся воздушных целей
Петербургский подросток сбежал из лагеря и самостоятельно добрался домой