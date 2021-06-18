Петербуржцы начали активнее вакцинироваться от коронавируса

Доля привитых выросла за последние месяцы на 8%.

В Санкт-Петербурге массовая вакцинация от коронавируса длится почти полгода. За это время полный цикл прошли чуть больше 12% от населения города. Этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета, но есть надежда на ускорения темпов вакцинации. Об этом пишет Peterburg2.

С марта доля полностью вакцинированных выросла на 8%. Это значит, что в среднем за сутки прививку делают 4,2 тысячи человек. Если Петербург сохранит такие темпы, то на полную вакцинацию уйдет больше трех лет.

Но медики отмечают, что достаточно привить только 60% населения города, что уже намного реальнее. Это значит, что сделать прививку от коронавируса должны еще около 50% петербуржцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила решение об обязательной вакцинации в ряде российских регионов.