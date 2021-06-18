На Седова загорелась крыша электробуса

Сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре на улице Седова дом 45. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре на улице Седова дом 45. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в транспорте.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 18:40 поступило сообщение, что в Невском районе на улице Седова дома 45 загорелась аккумуляторная батарея на крыше электробуса.

Через 28 минут пожар уже удалось ликвидировать.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Парголово 17 спасателей тушили сарай. Пожар случился минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники МЧС справились с огнем за 40 минут.