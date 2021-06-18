В июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе

В июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе
На "Коле" ограничат движение. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области во Всеволожском районе будет ограничено движение транспортных средств по части федеральной трассы Р-21 «Кола» в июне и июле. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что данные меры вводятся в связи с устранением колеи.

Так, с 19 июня по 2 июля ограничится проезд по участку дороги с 12-го по 23-й километр. Перекроют одну полосу движения в сторону Мурманска.

Также с 5 по 18 июля закроют полосу в направлении Петербурга.

При этом на остальных, рабочих полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Помимо этого, со 2 по 23 июля колею будут убирать на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода дороги в обоих направлениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Кронверкскому проспекту ограничат до августа из-за ремонта.

Всеволожский район ленобласть ограничение движения


 

Новости партнеров
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Петербург с 17 июня накроет новая волна ограничений из-за коронавируса
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Беглов заявил, что власти Петербурга вынуждены ввести новые коронавирусные ограничения
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Черчесов прокомментировал проигрыш сборной на матче против Бельгии
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Садовый дом размером 5х5 метров тушили вдесятером более двух часов
Власти Северной столицы не исключают обязательную вакцинацию региона
В июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе
ДК Кирова выписали штраф за несогласованный ремонт
В ФМБА создали тест-систему для определения основных мутаций коронавируса
Самокат отдельно, мужчина отдельно: на 15-ой линии сбили самокатчика
На Пограничника Гарькавого целиком выгорела «ГАЗель»
С 22 июня возобновятся полеты в Турцию