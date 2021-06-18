В июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе

В Ленинградской области во Всеволожском районе будет ограничено движение транспортных средств по части федеральной трассы Р-21 «Кола» в июне и июле. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Отмечается, что данные меры вводятся в связи с устранением колеи.

Так, с 19 июня по 2 июля ограничится проезд по участку дороги с 12-го по 23-й километр. Перекроют одну полосу движения в сторону Мурманска.

Также с 5 по 18 июля закроют полосу в направлении Петербурга.

При этом на остальных, рабочих полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Помимо этого, со 2 по 23 июля колею будут убирать на переходно-скоростных полосах примыканий основного хода дороги в обоих направлениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Кронверкскому проспекту ограничат до августа из-за ремонта.